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Giriş Tarihi: 30.12.2023 18:46

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'in, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

AA
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 17.20'de Akdeniz üzerinden Halep'in güneyindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda sadece maddi hasar medyana geldi." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Halep'te Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
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