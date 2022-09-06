İsrail’den Türkiye ile havacılık anlaşmasına onay

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı. Lapid, "Hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık" ifadelerini kullandı. Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail'e ait havayollarının İstanbul'a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş-kalkış yapabileceğini belirtti. İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine de işaret eden Lapid, "Bu, bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanmasıdır" dedi.