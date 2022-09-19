İsrail’den vatandaşlarına seyahat uyarısı

İsrail, İran tarafından gerçekleştirilecek muhtemel saldırı riskine karşı vatandaşlarına bu hafta sonunda başlayacak ve ekim ayı ortasına kadar devam edecek Yahudi bayramlarında yurt dışına seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Kurumuna bağlı Terörle Mücadele Heyeti, 26 Eylül'de başlayacak Yahudi bayramları öncesinde yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İran ve müttefiklerinin" son iki yılda İsrail vatandaşlarını hedef almak için yurt dışındaki faaliyetlerini hızlandırdığı kaydedildi.

İran'ın 2021-2022 yıllarında dünyanın farklı ülkelerinde İsraillileri hedef alma girişimlerinin engellendiği aktarılan açıklamada, İran'ın, yakın gelecekte ister coğrafi olarak kendisine yakın ülkelerde, ister Batı ülkelerinde ve Avrupa'da olsun dünyanın her yerindeki İsrail hedeflerini vurma faaliyetlerini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail vatandaşlarına Yahudi bayramlarında yurt dışına seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.

İsrailliler 26 Eylül'de İbrani takvimine göre yeni yılbaşını, 5 Ekim'de Yom Kippur'u ve 10 Ekim'de de Sukot Bayramı'nı kutlayacak.