İsrail’den yeni koronavirüs kararı! Kapıları açtı

İsrail yönetimi, yaklaşık 20 ay süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından Kovid-19 aşılarını tamamlamış veya Kovid-19'u atlatan bireysel gezecek turistlerin ülkeye girişine izin vermeye başladı.

ÜLKEYE GİRİŞE İZİN VERİLDİ

Alınan karar doğrultusunda, Mart 2020'den bu yana ilk kez, ikinci doz aşıyı yaptırmalarının veya Kovid-19'u atlatmalarının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmeyen ya da üçüncü doz aşısını yaptıran bireysel seyahat eden turistlerin ülkeye girişine izin verildi. Ülkeye gelecek turistlerin ikinci veya üçüncü doz Kovid-19 aşısını olmalarının üzerinden de en az 14 gün geçmesi gerekiyor.

Turistlerin uçuştan en fazla 72 saat önce yapılmış negatif test sonucunu göstermeleri ve İsrail'e gelişte de yeni bir test yaptırmaları zorunlu.