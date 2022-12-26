İsrail’e göre tehdit sıralaması değişti! İran ikinci sıraya düştü

ORTA DOĞU'DA BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ EKONOMİK KRİZ

Rapor, küresel trendlerin etkilerinin Orta Doğu'da da görüldüğüne, örneğin Mısır ve Ürdün'ün yüksek tahıl fiyatları ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle benzeri görülmemiş bir gıda ve ekonomik kriz yaşadığına dikkati çekti.

Raporda, ikinci sırada gösterilen İran'la ilgili tehdidin, her ne kadar ana bileşen olsa da sadece nükleer faaliyetleri ile sınırlı olmadığı, bölgesel bir oyuncu olarak daha geniş bir kapsamda yer aldığı ifade edildi.