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Giriş Tarihi: 14.3.2022 23:20

İsrail'e siber saldırı! Acil durum ilan edildi

AA
İsrail’e siber saldırı! Acil durum ilan edildi

İsrail devlet kurumlarının internet siteleri siber saldırı sonucu çöktü. İsrail Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler Bakanlıklarının sitelerine erişim sağlanamadı

İsrail hükümetine ait bazı resmi internet sitelerinin siber saldırıya uğraması sonucu çöktüğü belirtildi.

Haaretz gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kaynağı bilinmeyen siber saldırılar sonucu Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler Bakanlıklarının sitelerine erişim sağlanamadı.

Bu saldırının şimdiye kadar İsrail'e karşı gerçekleştirilen en büyük siber saldırı olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, siber saldırının bir devlet veya örgüt tarafından yapıldığına inanıldığı ancak arkasında kimin olduğunun henüz belirlenemediği kaydedildi.

Ulusal Siber Güvenlik Müdürlüğünün, saldırının yol açtığı hasarın boyutunu incelemek için acil durum ilan ettiği belirtildi.

İsrail hükümetinden ise konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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İsrail'e siber saldırı! Acil durum ilan edildi
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