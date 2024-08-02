İsrail’e silah sevkiyatı yapan Hindistan’da isyan sesleri başladı

Hint basınındaki haberlere göre, eski Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme yargıçları, ekonomistler, aktivistler ve aralarında ödüllü yazar Arundhati Roy'un da bulunduğu isimler, Savunma Bakanı Singh'e mektup gönderdi. Mektupta, "Hindistan, İsrail'e askeri malzeme sevkiyatı konusundaki işbirliğini derhal askıya almalıdır. Ayrıca Hindistan, İsrail'e teslim edilmiş silahların, soykırım eylemlerine ya da uluslararası insancıl hukuk ihlallerine katkıda bulunmak amacıyla kullanılmamasını sağlamak için derhal her türlü çabayı göstermelidir." ifadesine yer verildi.

Hindistanlı şirketler tarafından İsrail'e askeri silah ve mühimmat tedarikine yönelik tüm lisansların gözden geçirilmesinin talep edildiği mektupta, bu lisansların iptali veya askıya alınması istendi. Mektupta, ihracat yapılan ülkeler de dahil ihracat lisanslarının ayrıntılarının kamuya açık tutulmasının sürdürülmesi talep edilerek, Hindistan'da silah ve mühimmat üretimi ile ihracatını yapan en az 3 şirkete Gazze'deki saldırılar sırasında hatta Uluslararası Adalet Divanı kararlarından sonra bile İsrail'e silah ve askeri teçhizat ihracatı için lisans verildiği belirtildi.

Hindistan'ın savaş suçu işleyen devletlere askeri silah tedarik etmemekle yükümlü kılan çeşitli uluslararası yasa ve anlaşmalara bağlı olduğunun altı çizildi. Başbakan Narendra Modi hükümeti, İsrail'e silah tedariki konusunda herhangi bir açıklama yapmazken Al Jazeera'nın haziranda yayımlanan haberinde Yeni Delhi'nin İsrail'e silah tedarik ettiği öne sürülmüştü.

İsrail'in eski Yeni Delhi Büyükelçisi Daniel Carmon, haziranda, Hindistan'ın 1999'da Pakistan ile yaşadığı Kargil Savaşı sırasında "yardımlarına minnettarlık göstergesi" olarak İsrail'e silah tedarik ediyor olabileceğini belirtmişti.