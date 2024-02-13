İsrail’e uluslararası tepki büyüyor! Çin Refah saldırılarını kınadı

Çin, İsrail'e Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik askeri operasyonlarını en kısa sürede sonlandırarak daha yıkıcı insani felaketi önleme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Refah'taki gelişmeleri yakından izlediği, sivillere yönelik ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemleri kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'e askeri operasyonlarını en kısa sürede sonlandırmaya, masum sivil kayıplardan kaçınmak için her türlü çabayı göstermeye ve Refah'ta daha yıkıcı insani felaketi önlemeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.