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Giriş Tarihi: 1.11.2023

İsrail’e yardıma ‘kanlı el’ tepkisi

İsrail’e yardıma ‘kanlı el’ tepkisi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi. Protestocular polis tarafından salondan çıkarıldı. Ancak Blinken'ın arkasındaki sıralarda bulunanlar, 'kana bulanmış elleri' sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti. Göstericilerin ellerinde "Gazze'ye özgürlük" şeklinde yazılar olduğu da görüldü.
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İsrail’e yardıma ‘kanlı el’ tepkisi
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