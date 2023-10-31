İsrail’e yardıma ‘kanlı el’ tepkisi

ABDDışişleri Bakanı Antony Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi. Protestocular polis tarafından salondan çıkarıldı. Ancak Blinken'ın arkasındaki sıralarda bulunanlar, 'kana bulanmış elleri' sembolize eden kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti. Göstericilerin ellerinde "Gazze'ye özgürlük" şeklinde yazılar olduğu da görüldü.