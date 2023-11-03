İsrail’i boykot yayılıyor

Ürdün'de Gazze'deki soykırımda Washington'un İsrail'e verdiği destek nedeniyle Amerikan, İngiliz ve Fransız markaları boykot ediliyor.Belçikalı nakliye işçileri, İsrail'e silah sevkiyatını boykot edip malları yüklemiyor.Sırbistan'ın Novi Pazar sakinlerinin yanı sıra kasabadaki restoran ve kafe sahipleri, İsrail ürünlerini ve İsrail ordusunu mali olarak destekleyen uluslararası şirketlerin ürünlerini boykot etmek için güçlerini birleştirmeye karar verdi.Mısır'da piyasaya çıktıktan bir asırdan sonra, meşhur meşrubat markası Spiro Spathis yeniden ilgi odağı oldu. Satışları üçe katlandı.2005 yılından bu yana faal olan Boycott, Divestment and Sanctions (Boykot, Tasfiye ve Yaptırımlar) hareketi her zamankinden daha popüler hale geldi.İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi bir grup, İsrail ordusuna destek verdiği gerekçesiyle İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun girişine kırmızı boya atarak protesto eylemi düzenledi.