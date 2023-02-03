İsrail’i eleştirdi, meclis komitesinden ihraç edildi

MİLLETVEKİLLERİ, OMAR'I SAVUNDU

Mecliste yapılan oylama öncesi Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekilleri de Omar'ın Dış İlişkiler Komitesindeki göreviyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, Omar'ın "anti-Semitik" ve dahası "anti-Amerikan" görüşleri olduğunu öne sürerken, kendisi de bir Yahudi olan Demokrat Milletvekili Dean Philips, bu iddialara karşı çıkarak Omar'ı savundu.

Philips, kendisiyle birçok konuda farklı görüşlere sahip olsalar da Omar'ın ilgili komiteden çıkarılmasının ikiyüzlülük olacağını söyledi.

Cumhuriyetçilerin görüşlerine atıfta bulunan Philips, Omar'ın "11 Eylül'de Pentagon'a gerçekten bir uçak çarpıp çarpmadığı, Yahudi Rothshild ailesi tarafından finanse edilen uzay lazerlerinin Kaliforniya'daki orman yangınlarının nedeni olduğu" gibi komplo teorilerini yaymadığına ve "bir Cumhuriyetçi milletvekilinin yaptığı gibi Kongre üyelerinin başını kesip öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlamadığına" dikkati çekti.

Philips, "Amerika'daki anti-Semitizmi yenme konusunda gerçekten samimiyseniz, bize sormaya ne dersiniz?" ifadesini kullandı.