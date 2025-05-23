İsrail’in alıkoyduğu 10 Filistinli serbest bırakıldı

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 10 Filistinlinin isimleri paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze'ye getirilen Filistinlilerin sağlık kontrolü için Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi ancak daha önce serbest kalan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi ihlallere maruz kaldığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.