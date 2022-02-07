İsrail’in casus yazılım skandalı büyüyor! Pegasus’la onları da dinlemişler!

Söz konusu iddiaların ardından, hakkında yolsuzluk soruşturmaları devam eden eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savunma avukatlarının, mahkemeden tanıkların dinlenmesine ilişkin erteleme talep ettiği yerel basında yer aldı.

BİRÇOK ÜLKEYE SATILMIŞTI

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımının dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.