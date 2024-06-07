İsrail’in eski Savunma Bakanı Liberman: Gazze’de aşağılandık

İsrailli eski Bakan Liberman, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti kuzeyi kaybetti ve istediğini yapan Hizbullah'a teslim olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yeni bir yönetime geçme zamanı geldiğine dikkati çeken Liberman, şunları kaydetti:

"7 Ekim 2023'ün üzerinden tam 8 ay geçti. Bir zafer yerine tam bir aşağılanmayla karşı karşıya kaldığımız 8 ay oldu. Ne Hamas'ı ortadan kaldırabildik ne de kaçırılanların (Gazze'deki esirler) tamamını geri getirebildik."

Son dönemde birçok kez Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifa çağrısı yapan Liberman, Netanyahu'yu "kişisel çıkarlarını İsrail'in menfaatlerinin önünde tutmakla" suçluyor.