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Giriş Tarihi: 29.1.2024 20:02

İsrail'in Gazze planı deşifre oldu

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail ordusunun hain planı deşifre oldu. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Gazze'de ordunun askeri bir rejim kurulacağını itiraf etti.

AA
İsrail’in Gazze planı deşifre oldu

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Smotrich, İsrail ordusunun Gazze'de askeri rejim kurmak suretiyle bölgeyi kontrol edeceğini ifade etti.

Smotrich, bütün kabine üyelerinin, ordunun Gazze'de kalması gerektiği yönünde hemfikir olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca kendisinin ve diğer İsrail kabine üyelerinin, Gazze'deki Filistinlilere yardımın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla ulaştırılmasına karşı çıktığını aktaran Smotrich, Filistinlilere insani yardımların dağıtılması sürecinin İsrail'in kontrolünde olması gerektiğini savundu.

"ESİRLERİN HEPSİ SAĞ OLARAK GETİRİLEMEZ"

Gazze'de tutulan İsrailli esirlere ilişkin Smotrich, esirlerin hepsinin sağ olarak geri getirilmesi sözünü vermenin gerçekçi olmadığını belirtti.

İsrailli esirlerin yakınlarına da bu düşüncelerini ilettiğini söyleyen Smotrich, ailelere, "Gözlerinizin içine bakıp hepsini canlı geri getirmeye söz veren kişi doğruyu söylemiyordur." dediğini aktardı.

Smotrich, esir yakınlarınca hükümeti acil esir takası anlaşması yapmaya çağıran protestolar ve gösterilerin, esirleri evlerine sağ geri getirme ihtimalini zayıflattığını iddia etti.

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İsrail'in Gazze planı deşifre oldu
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