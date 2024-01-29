İsrail’in Gazze planı deşifre oldu

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Smotrich, İsrail ordusunun Gazze'de askeri rejim kurmak suretiyle bölgeyi kontrol edeceğini ifade etti.

Smotrich, bütün kabine üyelerinin, ordunun Gazze'de kalması gerektiği yönünde hemfikir olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca kendisinin ve diğer İsrail kabine üyelerinin, Gazze'deki Filistinlilere yardımın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla ulaştırılmasına karşı çıktığını aktaran Smotrich, Filistinlilere insani yardımların dağıtılması sürecinin İsrail'in kontrolünde olması gerektiğini savundu.