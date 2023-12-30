İsrail’in Gazze soykırımında can kaybı yükseliyor

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 165 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 250'sini yaraladığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 672'ye, yaralı sayısının da 56 bin 165'e yükseldiğini kaydetti.