İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçlarına bir tepki de Şili’den

Hadad, evlerin yakılması, sivil alanların bombalanması ve 32 bine yaklaşan sivil can kaybının UCM'nin içtihatlarına göre savaş suçu teşkil ettiğini ve İsrail'in soykırım kastıyla hareket ederek Filistin halkına karşı etnik temizlik ve soykırım suçlarını işlediğini vurguladı.

Şili'nin Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde, Gazze'deki durumu yakından takip ettiğini anlatan Hadad, "Gazze büyük bir açık hava hapishanesi. Yoksulluk, güçlükler ve çalışma haklarının İsrail'in iznine tabi olması gibi zorluklar var. Bunlar 7 Ekim öncesinde de vardı." ifadelerini kullandı.

"SORUMLULARIN HESAP VERMESİNİ İSTİYORUZ"

Hadad, "Bu suçların politik ve askeri sorumlularının hesap vermesini istiyoruz. Sivillere karşı işlenen bu acımasız suçların hesabını istiyoruz. Savaşan iki ordu yok, bir ordunun Gazze'dekileri yok etmek, daha sonra diğer yerlerdeki gibi buralara yerleşimcileri koyarak Filistin topraklarının ilhakı amacı var." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli bakan Galant'ın, Gazze'de elektrik, su, gıda ve ilaca erişimi bilerek engellediklerine yönelik açıklamalarını hatırlatan Hadad, "Bu, açlık yoluyla Filistin halkının kısmi ya da tamamen yok edilmesi amacının itirafıdır." dedi.