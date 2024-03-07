İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında, çoğu kadın ve çocuk yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda 5 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağı yakınında insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 Filistinli öldü, 9'u yaralandı. Ölü ve yaralılar kentin batısındaki Şifa Hastanesine götürüldü.

İsrail güçlerinin Gazze'nin batısındaki Nablusi Kavşağı yakınında Filistinlileri hedef alması sonucu 4 kişi öldü, 20'si yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerleri Cenin kentinin Arabe ve Yabad beldeleri ile el-Celeme, Celbun ve Fakkua köylerine baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin Celbun köyü merkezine askeri kontrol noktası kurması, arama ve kimlik kontrolü yapması nedeniyle baskına çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Cenin-Nablus yolu üzerine de askeri kontrol noktası kuran İsrail askerleri, araçları durdurup arama ve kimlik kontrolü yaptı.