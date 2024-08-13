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Giriş Tarihi: 13.8.2024 13:42

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 40 bine dayandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda can kaybı son 24 saatte 32 artarak 39 bin 929'a yükseldi.

AA
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 40 bine dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 312 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 88 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 40 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 929'a, yaralı sayısının da 92 bin 240'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 40 bine dayandı
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