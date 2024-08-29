İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında can kaybı 40 bin 602’ye yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 328 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 77 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

GAZZE ŞERİDİ'NDE CAN KAYBI 40 BİN 602'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 602'ye, yaralıların sayısının 93 bin 855'e yükseldiği kaydedildi.



BATI ŞERİA'DA CAN KAYBI YÜKSELDİ

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 2 gündür devam eden geniş çaplı saldırılarında da can kaybı sayısı artıyor. Cenin valiliğinde 8 kişi, Tulkarem'de 6, Tubas valiliğinde toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin ise baskınlar sırasında yaralandığı belirtildi.