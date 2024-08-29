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Giriş Tarihi: 29.8.2024 11:55

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 40 bin 602’ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda can kaybı 40 bin 602’ye yükseldi. Batı Şeria’da 2 gündür devam eden geniş çaplı saldırılarda da can kaybı 18'e yükseldi.

İHA
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında can kaybı 40 bin 602’ye yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 328 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 68 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 77 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

GAZZE ŞERİDİ'NDE CAN KAYBI 40 BİN 602'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 602'ye, yaralıların sayısının 93 bin 855'e yükseldiği kaydedildi.

BATI ŞERİA'DA CAN KAYBI YÜKSELDİ

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 2 gündür devam eden geniş çaplı saldırılarında da can kaybı sayısı artıyor. Cenin valiliğinde 8 kişi, Tulkarem'de 6, Tubas valiliğinde toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin ise baskınlar sırasında yaralandığı belirtildi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 40 bin 602’ye yükseldi
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