İsrail’in işlediği insanlık suçları 2 milyona yakın Filistinliyi yurdundan etti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

UNRWA, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten 6 Ocak 2024'e kadar geçen sürede, Gazze'de bazıları birden fazla kez olmak üzere toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon insanın yerinden edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki 155 UNRWA tesisinde yerinden edilmiş yaklaşık 1,4 milyon kişinin barındığı aktarılan açıklamada, geri kalan yaklaşık 500 bin kişinin de bu tesislerin yakın çevresinde bulunduğu ve toplam yerinden edilmiş 1,88 milyon kişinin UNRWA'dan yardım aldığı ifade edildi.

Açıklamada, çatışmaların başından bu yana 146 BM çalışanının öldürüldüğü aktarıldı. İsrail saldırılarının başlamasından bu yana UNRWA tesislerine 63'ü doğrudan olmak üzere 220 saldırının rapor edildiği kaydedilen açıklamada, UNRWA'ya ait 22 sağlık merkezinden sadece 5'nin hâlen faaliyette olduğu bildirildi.