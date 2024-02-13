İsrail’in katlettiği 6 yaşındaki Hind’in dehşetini anlattı: Çığlıklar atıyordu!

Filistin Kızılayı ekibi ve Hind ile iletişimin tamamen kesilmesinden 12 gün sonra küçük kızın sıkıştığı aracın sadece birkaç metre ilerisinde Filistin Kızılayı ambulansının bombalandığını aktaran Farsakh, şunları söyledi: "Hind, İsrail askerlerinin ailesini vurduğu anlara şahit oldu. Etrafını saran kanlarla birlikte bir arabanın içinde 5 cesetle sıkışıp kaldı. 6 yaşındaki küçük kız 3 saat boyunca ekiplerimizden yardım bekledi. Çığlıklar atıyordu, çok korkmuştu. Sürekli 'lütfen gelin ve beni alın' diyordu. İsrail tankları çevresini sarmıştı, dehşet ve panik yaşadı."

Farsakh, İsrail ordusunun, Filistin Kızılayının Hind'in bulunduğu araca ulaşmasını engellendiğini kaydederek, şöyle devam etti: "Ekibimiz için güvenli erişimi koordine etmek 3 saatten fazla sürdü. Ambulansın olay yerine gitmesi üzerine koordinasyon sağlanmış olmasına rağmen ambulans doğrudan ve kasıtlı olarak hedef alındı. Bu durum iki meslektaşımızın ölümüyle sonuçlandı. Ambulansta Kızılay amblemi açıkça yer alıyordu. Kızılay amblemi tüm ambulanslarımızın üst kısmında kesinlikle net bir şekilde yer alıyor ve tüm sahalardan net şekilde görülüyor."

Filistin Kızılayı ekipleri ve tesislerinin, savaşın başından bu yana İsrail güçleri tarafından hedef alındığını dile getiren Farsakh, süreçte Filistin Kızılayından 14 görevlinin hayatını kaybettiğini, 30 görevlinin ise yaralandığını söyledi.

Farsakh, 15 Filistin Kızılayı ambulansının kullanılamaz hale geldiğini, 20 ambulansın da zarar gördüğünü aktararak, Gazze Şeridi'ndeki 30 Filistin Kızılayı binasının devam eden bombardıman nedeniyle hasar gördüğünü ifade etti.