İsrail’in kirli Dürzi oyunu sürüyor

Suriye'de hükümete bağlı güvenlik güçleri, başkent Şam'da Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı ve son günlerde çatışmalara sahne olan Ceramane Mahallesi'nin girişlerindeki kontrol noktalarına konuşlandı. Bölgede önceki gün kontrolün sağladığı bildirilmişti. Dün ise İsrail ordusu Dürzileri bahane ederek Suriye'ye bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail, Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamasında "Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz" ifadeleri kullanıldı. Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

AB'DEN ÇAĞRI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'i Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet etti. Katar Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in saldırısını "Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir saldırı ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olarak nitelendirdi. Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde bir araya gelen Dürzi toplumunun liderleri, ülkenin bölünmesine karşı olduklarını belirterek, illerinde İçişleri Bakanlığı ve adli kolluk güçlerinin yerel kadrolarla etkinleştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu.