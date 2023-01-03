İsrail'in Mescid-i Aksa provokasyonuna tepki: "Her zaman uyanık olmalıyız"

Şeyh Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Mescid-i Aksa'ya bu hafta içinde planladığı "ziyareti" ertelediği yönündeki haberlerin ardından bu sabah gerçekleştirilen baskının "ihanet" olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi, "Olanlar kamuflaj ve ihanettir. Bu nedenle İsrail hükümeti tarafından yapılan herhangi bir açıklama veya işgalcilerin yaptığı herhangi bir eylem bizi rahatlatmamalıdır. Her zaman uyanık olmalıyız." dedi.

Aksa'da ibadet eden Müslümanların önlem almaması için medyaya böyle haberler sızdırılarak "kamuflaj" sağlandığını kaydeden Şeyh Sabri, baskını bir provokasyon ve Mescid-i Aksa'ya yeni bir gerçeklik empoze etme girişimi olarak değerlendirdi.

"BEN-GVİR YENİ KONUMUNDAN YARARLANMAK İSTİYOR"

Şeyh Sabri, "Baskın başlı başına tehlikeli bir provokasyondur. Ben-Gvir planlarını gerçekleştirebileceğini kanıtlamak için yeni konumundan yararlanmak istiyor." diye konuştu.

Baskının, İsrail'deki radikal sağcı grupların Aksa'da dini ritüellerini yapma ve haftanın her günü tüm kapılardan baskın düzenleme taleplerinin yerine getirilmesinin başlangıcı olacağı uyarısında bulunan Şeyh Sabri, "Baskın, daha tehlikeli olayların başlangıcı." ifadesini kullandı.

Şeyh Sabri, "(İsrailliler) Planlarının tümünü hemen gerçekleştirmenin mümkün olmadığını yıllar önce anladılar. Planlarını bir anda değil, kademeli olarak hayata geçirmeye çabalıyorlar." şeklinde konuştu.