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Giriş Tarihi: 17.12.2023 01:32

İsrail'in saldırısında yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü

İsrail'in, Gazze'nin güneyinde bir konuta yönelik bombardımanı sonucu ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanının, yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA
İsrail’in saldırısında yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu bakanlık çalışanının ağır yaralandığı, birçok kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yaralı Fransız çalışanın, daha sonra yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istediği kaydedildi.

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İsrail'in saldırısında yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü
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