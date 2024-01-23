İsrail’in ‘sınırlı ateşkes’ine ret

İsraıl'ın Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarını değerlendiren Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, "Direnişin temel şartı savaşın geçici değil, tamamen kapsamlı bir şekilde durması" dedi. Kilani, İsrail'in bu yönde bir teklifte bulunduğu haberlerini basından okuduğunu ancak henüz Hamas'a ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını söyledi. İsrail'in yaptığı söylenen teklifin Hamas açısından kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kilani, şöyle devam etti: "Direniş (Hamas) daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor. Hamas'ın temel şartı savaşın geçici değil, tamamen durması. Bundan sonra esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek. Eğer bu şart onaylanırsa, ateşkesi birkaç saat sonrası veya günler sonrasında görebiliriz. Düşman (İsrail) sınırlı ateşkes istiyor. İki ay süreli bir ateşkes (teklifinden söz ediliyor). Ancak dediğim gibi direnişin (Hamas) temel şartı, daimi ve kapsamlı bir ateşkestir."