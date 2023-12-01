İsrail’in ‘sivilleri gözetiyoruz’ oyunu

ABD'ninonayı ile Gazze'de yeni bir katliama başlayan İsrail bu kez taktik değiştirdi. 7 Ekim ile 24 Kasım arasında çocuk ve kadın ayırt etmeden 16 bin Filistinliyi katleden İsrail'e uluslararası baskılar artmıştı. İsrail'in ikinci saldırılarda ise "sivilleri gözetme" stratejisi ile hareket ettiği yalanına sığınarak Gazze'yi yok etmeye devam edeceği düşünülüyor. İsrail'in dün dağıttığı QR kodlu haritada Gazze'deki aktif saldırı bölgeleri gösterildi. İsrail, bu harita ile sivillere nerelere kaçmaları gerektiğini gösterdiklerini ileri sürdü. Ancak söz konusu haritada sivillerin neredeyse kaçacak bir yeri olmadığı görülüyor. Haritada tüm Gazze Şeridi, 2 bin 300'den fazla bloğa bölündü.