‘İsrail’in yalanını Türk medyası ortaya çıkardı’

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) Filistinlileri temsil eden Fransız avukat Gilles Devers, Türk basınının çektiği fotoğraflarla İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığını kanıtlamada büyük rolünün olduğunu belirtti. Devers, "Beyaz fosforun uygunsuz kullanımına ilişkin açık fotoğraflarımız var" ifadesini kullandı. Paris'in banliyösü Stains kentinde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve soykırım suçu işlediğine dair yüzlerce avukatın bir araya gelerek 9 Kasım'da UCM'ye sunduğu şikayet dilekçeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısında konuşan Devers, mahkemeye sundukları şikayetle ilgili İsrail tarafının tek başına soruşturma yürütmesini asla kabul etmeyeceklerini söyledi.