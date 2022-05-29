İsrail’in zulmü bitmiyor! Yaşlı kadına yaptıkları hareketten sonra Filistinli gençler tarafından böyle durduruldular...

İsrail'in Filistinlilere yaptığı baskı devam ediyor. Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün gerçekleştirilecek olan bayrak yürüyüşü öncesinde Eski Şehir bölgesinde bulunan 3 Filistinliyi yaraladı.

YAŞLI KADININ YÜZÜNE BİBER GAZI SIKTILAR

Öte yandan, sosyal medyada dolaşan bir görüntüde ise akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde Kudüslü bir yaşlı kadının yüzüne biber gazı sıkıldığı iddia edildi.