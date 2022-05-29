İsrail’in zulmü bitmiyor! Yaşlı kadına yaptıkları hareketten sonra Filistinli gençler tarafından böyle durduruldular...

İsrail'in Filistinlilere yaptığı baskı devam ediyor. Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün gerçekleştirilecek olan bayrak yürüyüşü öncesinde Eski Şehir bölgesinde bulunan 3 Filistinliyi yaraladı.
YAŞLI KADININ YÜZÜNE BİBER GAZI SIKTILAR
Öte yandan, sosyal medyada dolaşan bir görüntüde ise akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde Kudüslü bir yaşlı kadının yüzüne biber gazı sıkıldığı iddia edildi.
FİLİSTİNLİ GENÇLER DURDURDU
Fanatik, ardından Filistinli gençler tarafından durduruldu. Görüntü kısa zamanda sosyal medyadan tepki topladı. Pek çok kullanıcı yapılanı kınadı.
SABAH SAATLERİNDE BASKIN
Öte yandan Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Eski Şehir'in kapılarında kontrol noktaları kuran İsrail polisi, burada yaşamayan Filistinlilerin bölgeye girişini engelliyor.
GEÇEN YIL DA BENZER GÖRÜNTÜLER
Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı. Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.
Kudüs'te yaşlı kadına biber gazı sıkan İsraillileri, Filistinli gençler böyle durdurdu | Video