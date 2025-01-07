İsrail’in zulmünde son durum: Gazze’ye ölümün ve yıkımın gölgesi çöktü!

CANSIZ BEDENLER YOLLARA SAÇILDI

İsrail'in aylardır bölgede düzenlediği saldırılarda içerisinde sivillerin olduğu evleri ve sivillerin toplandığı alanları hedef alması can kaybı ve yaralı sayısını artırıyor. Onlarca cansız beden enkaz altında kalırken bazıları da İsrail askerlerinin ulaşımını engellemesi nedeniyle sokaklarda terkedilmiş durumda hayvanlar tarafından parçalanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki durumdan ötürü İsrail ordusunun yol açtığı can kaybı ve yaralanmalara ilişkin net bir bilgiye ulaşamıyor.

AÇ VE SUSUZ BIRAKMA SİLAHI

İsrail, ilk günden itibaren kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda, kentleri yok etme ve Filistinlileri kasıtlı öldürmenin yanı sıra insanları aç ve susuz bırakma silahını da kullandı; her türlü yiyecek, su, yardım malzemesi girişini engelledi. İsrail kuşatmasının ardından birkaç gün sonra bölgede yiyecek ve su krizi baş gösterdi. Yiyecek ve su aramaya çıkan Filistinliler, insansız hava araçlarıyla vuruldu.