İsrailli askeri analist uyardı: Her an başlayabilir

İsrailli analist, İsrail güvenlik güçlerinin temel görevinin olayların tırmanmasını engellemek olduğunu vurgulayarak Kudüs'teki aşırı sağcı Yahudilerin gerçekleştirdiği intikam eylemlerine dikkati çekti.

Filistin kentlerinde şu an için büyük askeri operasyonlara engel olunması gerektiğini aktaran Ben-Yishai, son iki günde Cenin ve Kudüs'te yaşananların Filistinlilerin ve aşırılık yanlısı Yahudilerin katılacağı gerçek bir İntifada'ya evrilebileceği uyarısında bulundu.

Ben-Yishai, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Bugün deneyimli insanların olmadığı yeni kabine toplanacak. Bu kabine, bölgeyi pasifize etmek yerine alevleri körükleyecek radikal operasyonlar için baskı yapabilecek aşırı milliyetçi görüşlere sahip bakanlardan oluşuyor."