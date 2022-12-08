İsrailli bakan: Ben Gvir, Orta Doğu’yu ateşe verebilir

Bar-Lev, Twitter hesabından, Kudüs Politik Araştırmalar Enstitüsünce düzenlenen bir konferansta kendisine sorulan sorulara verdiği cevapları paylaştı.

Ben Gvir'in, Orta Doğu'yu alevlendirecek bir kıvılcım atmasına ilişkin korku taşıyıp taşımadığı sorusuna Bar-Lev, şöyle cevap verdi:

"Elbette korkuyorum, kaldı ki Ben Gvir'in bir bakan olarak Heykel Dağı'na (Mescid-i Aksa) çıkması durumundan da korkuyorum. Kesinlikle bu gerçekleşebilir. 'Heykel Dağı'nda Yahudiler ayin yapmayacak.' şeklindeki halihazırda uygulanan icraatın değiştirilmesine yönelik çalışırsa, hiç şüphesiz bu Orta Doğu'yu patlatır, bunda hiç tereddüt yok."