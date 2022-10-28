İsrailli bakandan dikkat çeken açıklama: ’Türkiye küresel bir aktör’

YUNANİSTAN ZİYARETİNİ NDEN İPTAL ETTİ

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gantz, daha önce kullandığı, iki ülke ilişkilerinin çeşitli testlere tabi tutulduğu ifadelerine açıklık getirdi.

Son on yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinin kötü olsa da aktif olduğunu anlatan Gantz, anlaşmazlıkların çoğunlukla Filistin konusunda yaşandığını söyledi.

Hala iki ülkenin farklı düşündüğünü kaydeden Gantz, "İsrail'in kendi güvenliği konusunda endişeleri bulunuyor. Filistinlilerin ekonomik ve insani yardım ve destek almak istemelerini de anlıyoruz. Bu farkları kapatmanın yolunu ilişkilerimizi geliştirirken bulacağız." dedi.

Gantz, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında bir iş birliği yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, "İki ülke arası savunma alanında bu seviyede ilk görüşme bize gelecekteki potansiyel iş birliği için kapılar araladı ve yolu gösterdi. Herhangi bir proje üzerinde konuşmadık ama gelecek iş birlikleri kapsamında konuşulacaktır." şeklinde yanıt verdi.