İsrailli bakandan skandal çağrı! Havadan ve karadan operasyon!

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Smotrich, "Hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla Batı Şeria'nın kuzeyinde geniş çaplı bir operasyon düzenlemenin vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Smotrich, konuyla ilgili olarak İsrail güvenlik kabinesinin toplanması talebinde bulunacağını belirtti.

İSRAİL'DEN CENİN BASKINI SIRASINDA YILLAR SONRA İLK KEZ HAVA HAREKATI

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabahın erken saatlerinde onlarca zırhlı askeri araçla düzenlediği baskında biri çocuk 3 Filistinliyi öldürmüş, 31 Filistinliyi de yaralamıştı.

İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

İsrail'in saldırısına karşılık veren Filistinli direnişçilerin hedef aldığı 6 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin kentine düzenlediği bu saldırıda yıllar sonra ilk kez "Apache" helikopter kullanan İsrail güçleri, attığı bu adımla Batı Şeria'da 20 yılı aşkın süre sonra ilk kez hava harekatına başvurmuş oldu.