İsrailli bakandan soykırım çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da askeri operasyonların ve yasadışı Yahudi yerleşim birimlerinin artırılması çağrısı yaptı. Ben- Gvir, İsrail yasalarına göre bile yasadışı sayılan Yahudi yerleşim birimi Evyatar'ı ziyaret etti. İsrail ordusunun Filistin kentlerindeki baskınlarını, öldürme ve ev yıkımlarını artırma çağrısı yapan Ben-Gvir, "İsrail topraklarına yerleşmek zorundayız ve aynı zamanda askeri bir kampanya başlatmamız, binaları havaya uçurmamız, teröristleri öldürmemiz gerekiyor. Bir değil, iki değil, onlarca, yüzlerce, gerekirse binlercesini" ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, çarşamba gününden bu yana Filistin beldelerine karşı organize saldırılara girişmiş, Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe vermişti. 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'nın Deyr İstiya beldesinde yeni bir kaçak yerleşim kurdu.