İsrailli doktorların alçak bildirisine insanlık dersiyle cevap

Gazze'dekihastanelerin bombalanmasının 'meşru hak' olduğu yönünde bildiri yayımlayan 100 İsrailli doktora, Filistinli meslektaşları insanlık dersi verdi: "Sizler hayatları öldürüyorsunuz, bizler hayatları kurtarıyoruz. Filistinli doktorlar insan hayatını koruma yeminini tutmaya devam edecek. İsrail'deki doktorların yaptıkları, tıp mesleğine ihanettir."Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelen Hekimsen Zonguldak İl Temsilciliği üyeleri de İsrailli doktorları, "Bu insanlar, temel insani kaide ve ahlaka sahip olmadıklarını göstermiş oldular" açıklamasıyla kınadı.