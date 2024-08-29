İsrailli esir yakınları Gazze sınırına akın etti

İsrailli esirlerin aileleri tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin ailelerinin hükümete baskı kurmak amacıyla Gazze'ye doğru yürüdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Esirlerin aileleri, çektikleri şiddetli acılarla sınır hattını aşarak Gazze Şeridi'ne doğru koşmaya başladılar. Aileler, sevdiklerine yaklaşabildikleri umuduyla çığlıklar attı." ifadeleri yer aldı.
İsrailli ailelerin, kendilerini yakınlarına kavuşturacak bir esir takası anlaşmasının sağlanması talebinde bulunduğu aktarılan açıklamada, anlaşmayla geri gelecek esirlerin rehabilitasyon süreçlerinin başlatılması veya öldürülmüşlerse toprağa verilmesi yönündeki taleplerini dillendirdikleri vurgulandı.
Açıklamada, "Aileler, yaklaşık 11 aydan beri İsrail hükümetinden yakınlarının geri getirilmesini bekliyorlar. 11 ay umut ve hayal kırıklığıyla geçti." denildi.
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, hükümetin Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasını yapması talebiyle sık sık gösteriler düzenliyor.