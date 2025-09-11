İsrailli faşist liderlere Türklerden şok telefon

İsrail'de bazı sosyal medya hesaplarının Katar'dan sonra Türkiye'ye saldırılması yönünde paylaşımlar yapmaları infiale neden oldu. Anonim bir Türk kullanıcı, İsrailli bakanların telefon numaralarını sızdırdı. Yüzlerce kişi, numaraları eşzamanlı aramaya başladı. Bir kullanıcı İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ı görüntülü aradı. SABAH'a konuşan 17 yaşındaki E.A., "30 saniyeye yakın konuştum. Küfür edip kapattım. Bunu paylaşınca yüzlerce yorum geldi. İnsanlar 'Korkmuyor musun?' diye soruyorlar. Anne babamız bize yalnız Allah'tan korkmayı öğretti. Bir soykırımcı katilden korkacak değilim. Yine imkânım olsa yine yaparım" dedi.