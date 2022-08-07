İsrailli milletvekilinden skandal! Aksa baskınına katıldı

Ben-Gvir, İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerin dini bayramı Tisha B'Av nedeniyle Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, avluda bulunan Müslümanları zor kullanarak buradan uzaklaştırdı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarında demir barikatlar kurarak Müslümanların girişini engelledi. İsrail polisinin eşliğinde Yahudi yerleşimciler gruplar halinde Mağaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi yerleşimciler, Aksa içinde yere yatarak dini ritüellerini yerine getiriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısının 1000'e ulaştığını paylaştı.

Likud Partisinin eski Milletvekili Yehudah Glick'in de Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında yer aldığı belirtildi.

Fanatik Yahudilerin baskınını takip eden AFP foto muhabiri Filistinli Ahmed Garabli'nin polis tarafından darbedilerek gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin Aksa baskınını izleyen diğer Filistinli gazetecileri de tartakladığı, Al Mayadeen Televizyonu kameramanı Muhammed Şükrü Uşşu'yu darbettiği, ekipmanına zarar verdiği ve gözaltına aldığı aktarıldı.

- Gazze'den Kudüs yönüne roket

İsrail'in saldırılarının üç gündür devam ettiği Gazze'den roketler atıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Kudüs çevresindeki bölgede saldırı sirenleri çaldı.

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs ve Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot yönünde roketler fırlattıklarını duyurdu. Kudüs veya çevresinde isabet eden bir roket veya can kaybı henüz bildirilmedi.

Gazze yakınlarındaki Sderot kentine ve Eshkol beldesine iki roket isabet ettiği, olayın hasara yol açtığı, yaralanan olmadığı belirtildi.

İSRAİL GAZZE'YE SALDIRILARINA ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Gazze içinde İslami Cihad'a ait bir tünel olduğu gerekçesiyle bir noktanın savaş uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Halid Mansur'un dün ordunun saldırısıyla öldürülmesi üzerine yaptığı açıklamada "Gazze'deki operasyonun gerektiği kadar devam edeceğini" söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lapid'in Gazze'deki duruma ilişkin ana muhalefet lideri Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile bugün görüşeceği belirtildi.

Savunma Bakanı Benny Gantz da güvenlik güçlerinin "sükuneti sağlayana kadar İslami Cihad'a karşı mücadele etmeyi sürdüreceğini" dile getirdi.

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 6 çocuk ve 4 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralı sayısının 253'e yükseldiği paylaşılan açıklamada, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.