İsrailli popçu namahrem dedi, Biden'ın elini sıkmadı! "Hassasiyetimi dile getirmiştim"

İsrail'e 13-14 Temmuz tarihlerinde İsrail'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden için Cumhurbaşkanlığı konutunda organize edilen törende dindar Yahudi sanatçı Yuval Dayan şarkı söyledi. Daha sonra Biden, el sıkışmak için Dayan'ın yanına gitti, ancak şarkıcı Dayan, Biden'ın elini havada bıraktı. Bu görüntü nedeniyle eleştirilen şarkıcı "Saygım yok diyenler ailemden özür dilesin" dedi.

İsrailli popçu Yuval Dayan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmaması dünya basınında gündem oldu | Video

CAnlı yayınlanan törende söylediği şarkının sona ermesinin ardından yanına gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmayı reddeden Dayan'ın o anları sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Dayan'ın, eli hava duran Biden'a gülümseyerek ellerini birbirine kenetlemesi ve hafifçe eğilmesi dikkati çekti. Dayan'ın bu hareketinin nedeni, geleneksel Yahudi inancında yer alan ve kendisinin de benimsediği "şomer negiah" ilkesi olduğu öğrenildi.