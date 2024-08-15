İsrailli profesörden tarihi açıklama! Tel Aviv yönetimini Gazze’de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

Prof. Omer Bartov, İsrail'e yaptığı iki haftalık ziyaretin ardından yaptığı analizde, İsrail ordusunun Gazze'deki stratejisini İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nde faaliyet gösteren Alman ordusunun harekât tarzıyla karşılaştırdı. Nazi Almanya'sındaki benzer bir duruma dikkat çeken Bartov, "İsrail ordusundaki askerler, siyasi liderlerinin Filistinlileri insanlıktan çıkaran söylemlerini benimseyerek, Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımı haklı göstermeye çalışıyorlar. Bu durum, Nazi Almanya'sındaki askerlerin Sovyet topraklarında yaptıkları yıkımları meşrulaştırmak için kullandıkları argümanlarla paralellik taşıyor" ifadelerini kullandı.

YOK ETMEYİ AMAÇLIYOR

Özellikle İsrail'in Rafah'a yönelik saldırıları sırasında yaşananlara işaret eden Bartov, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlar sırasında sistematik bir şekilde savaş suçları işlediğini ve bu suçların, uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suçlar kapsamına girdiğini" ifade etti. Bartov, bu suçların, "yalnızca münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini" ve "bunun çok daha büyük bir planın, soykırımın bir parçası olduğunu" söyledi. Bartov, "Gazze'de yaşanan yıkım, masum insanların sistematik olarak hedef alındığı bir kampanyanın sonucudur. Bu kampanya, Filistin halkını topyekûn bir şekilde yok etmeyi amaçlayan bir zihniyetin ürünüdür" dedi.