İsrailli şirketlerden Gazze’yi işgal planı

İsrailli şirketler, işgalin başarılı olması halinde Gazze'de Yahudiler için yerleşim yerleri planları hazırlıyor. İsrail hükümeti tarafından finanse edilen yerleşimci örgütlerin oluşturduğu bir koalisyon "Gazze Yerleşim Konferansı için Pratik Hazırlık" başlığıyla Tel Aviv'de konferans düzenledi. Konferansın ardından yerleşimci örgütler tarafından "Gazze İsrail Toprağıdır! Savaşın, Kurtarın, Yerleşin" yazılı reklamlar yayımlandı. Reklamlarda, Gazze'de Yahudi yerleşimciler için kurulması planlanan yerleşim birimleriyle ilgilenen İsraillilerin ön kayıt oluşturabilmesi için müşteri hizmetleri numarası paylaşıldı. O şirketlerinden biri olan "Harei Zahav",paylaşımlarından birinde Gazze sahilinde villa tarzı evlerin çizimleriyle birlikte "Sahilde bir ev hayal değil! Molozları temizlemeye ve işgalcileri savuşturmaya başladık" ifadelerine yer verildi. Şirketlerin, Gazze'deki halkı "işgalci" olarak nitelemesi dikkati çekti.