İsrailli tercümandan Netanyahu’ya ret: Çocuklarım işbirliği yapmamı istemedi

Padua, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun İtalya'ya yapacağı ziyaret sırasında benden çevirmenlik yapmam istendi. Uzun bir süre düşündükten sonra bu talebi reddetme kararı aldım." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun basın ofisine hitaben yaptığı açıklamada Padua, şunları kaydetti:

"Binyamin Netanyahu'nun, 9 Mart'ta tercümanlığı için beni önermenizden ötürü teşekkür ederim. Maalesef reddetmem gerekiyordu. Netanyahu'nun siyasi görüşlerine katılmadığım gibi onun liderliğini, İsrail devletinde demokrasi açısından en tehlikeli liderlik olarak görüyorum."

"ÇOCUKLARIM, FAŞİST İLKELERİ SAVUNARAK ÖZGÜRLÜĞÜ REDDEDENLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAMI İSTEMEDİ"

Padua, Netanyahu'ya tercümanlık yapmayı kabul etmesi durumunda çocuklarının kendisini affetmeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarım daima yeni iş tekliflerini kabul etmem konusunda beni teşvik ettiler. Ancak bu konuda net bir tavır sergilediler. Faşist ilkeleri savunarak özgürlüğü reddedenlerle işbirliği yapmamı istemediler ve ben de onların sözlerine kulak verdim."