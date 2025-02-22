İsrailli vekile Tuba Durgut sert çıkmıştı

19-22 Şubat 2025 tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (AKDENİZ PA) 19. Genel Kurulu'nda İsrail delegasyonunun mağdur edebiyatına sert tepki gösteren AKDENİZ PA Türk delegasyonu Üyesi Kadın Parlamenter Forumu Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, "Ya Gazze'de ampute edilen çocuklar? Ya Gazze'deki kadınlar? Ya Gazze'de açlık çeken çocuklar? Gazzeliler insan değil mi? Biz bütün çocuklar için üzgünüz, Gazzelilerin hayatı da bütün hayatlar gibi değerlidir. Bu artık siyasi bir mesele değil, insani bir meseledir, saygılı olun" diye çıkışmıştı.