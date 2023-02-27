İsrailliler yine durmadı! Batı Şeria’da organize saldırı: Filistin’den açıklama

Filistin resmi haber ajansında (WAFA) yer alan yazılı açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırıları mevcut krizin çözümüne yönelik uluslararası çabaları engellemeyi amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'ta Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar hakkında, "İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirilen terör eylemleri" nitelendirmesi yapıldı.

Filistin yönetimi, saldırıların "aşırı sağcı İsrail hükümetindeki bazı bakanların tutumlarının etkisiyle" gerçekleştiğini belirterek olayların "kimsenin tahmin edemeyeceği etki tepki sarmalına gidebileceği" konusunda uyardı.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN, NABLUS'TAKİ FİLİSTİNLİLERE ORGANİZE SALDIRISI

Filistin Kızılayı, Nablus'un Zatera beldesinde Yahudi yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralanan 37 yaşındaki Samih Hamdallah Mahmud Aktaş'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Beyta beldesi sakinlerinden olan Aktaş'ın, depremden sonra Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak bulunduğu kaydedildi.

Yerleşimciler, bölgede molotofkokteyli ile saldırılar düzenleyerek Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve aracı ateşe verdi.

WAFA, olaylarda Filistinli Aktaş'ın hayatını kaybetmesinin yanı sıra 392'den fazla Filistinlinin gerçek mermi ve kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandığını, fiziki saldırıya uğradığını ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini duyurdu.

AKABE'DEKİ GÜVENLİK TOPLANTISI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Akabe'deki güvenlik toplantısının kapanış bildirisini yayımlamıştı.

Bildiriye göre, Filistin yönetimi ile İsrail hükümeti, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit etmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşaatını tartışmaya açmama ve 6 ay boyunca da kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

Akabe toplantısının, İsrail ile Filistinliler arasında, barış görüşmelerinin sekteye uğradığı 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk aleni görüşme olduğu belirtiliyor.

Toplantının, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli hayatını kaybetti.