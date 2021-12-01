İstanbul BM’nin merkezi oluyor

Birleşmiş Milletler
'in (BM) insani krizlere müdahale merkezi olan İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi
'nin (OCHA), Türkiye
'de ofis açmasını öngören anlaşma onaylandı. Anlaşma ile birlikte OCHA, Cenevre
'de bulunan küresel operasyonlardan sorumlu yapılanmasını İstanbul'a taşınmaya hazırlanıyor. Böylece Suriye
başta olmak üzere bölgemizdeki insani dramlara daha aktif müdahale edebilecek. Ayrıca İstanbul'un BM merkezi haline gelmesi için de önemli bir adım atılmış olacak. TBMM
Dışişleri Komisyonu'nun önceki günkü toplantısında Türkiye ile BM arasında İstanbul'da OCHA Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
OPERASYONEL EŞGÜDÜM
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran
, sözleşmenin içeriği ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Kıran, şu anda 9 BM kuruluşunun Türkiye'de faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek "OCHA ile birlikte 8 BM kuruluşunun daha İstanbul'da ofis açması için çalışmalarımız devam ediyor. OCHA'nın gelmesi önemli bir aşamaya gelmiş bulunan İstanbul'u bir BM merkezine dönüştürme hedefimiz bakımından önemli bir adım olacak" dedi. OCHA'nın BM'nin insani krizlere müdahale eden birimi olduğunu belirten Kıran, "Aynı zamanda Güvenlik Konseyi
nezdinde Suriye dosyasından sorumlu temel BM kuruluşu konumunda. Suriye krizinin insani boyutu OCHA'yla işbirliğimizi operasyonel hâle getirdi" diye konuştu. BM'nin Suriye'ye yönelik tüm insani yardım operasyonlarının Hatay
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yapıldığının altını çizen Kıran, "OCHA'nın koordine ettiği bu yardımlar ayda yaklaşık 2,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Cilvegözü'nden geçen BM TIR'ları sayısı aylık ortalama 750" şeklinde konuştu. Kıran "OCHA İstanbul ofisi, yardımların planlanması, izlenmesi, eşgüdümü ve finansal işlemlerin takibi gibi konularda küresel ve bölgesel çapta hizmet verecek. OCHA, dünyadaki saha operasyonlarını destekleyecek" dedi.