İstanbul-Erivan arası uçuşlar dün başladı

Türkiye ve Ermenistan
arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, dün karşılıklı olarak yeniden başladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesiyle uçuşlar da başladı. Erivan
Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden, içinde 64 yolcunun bulunduğu ilk uçak saat 19.40'ta İstanbul
Havalimanı'na indi. Pegasus
Havayolları uçağı ise 23.55'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan'a ilk seferini gerçekleştirdi. İstanbul-Erivan hattındaki uçuşlar Pegasus ve Fly One Havayolları tarafından haftada 3'er kez yapılacak.