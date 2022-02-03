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Giriş Tarihi: 3.2.2022

İstanbul-Erivan arası uçuşlar dün başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul-Erivan arası uçuşlar dün başladı
Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, dün karşılıklı olarak yeniden başladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesiyle uçuşlar da başladı. Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden, içinde 64 yolcunun bulunduğu ilk uçak saat 19.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi. Pegasus Havayolları uçağı ise 23.55'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan'a ilk seferini gerçekleştirdi. İstanbul-Erivan hattındaki uçuşlar Pegasus ve Fly One Havayolları tarafından haftada 3'er kez yapılacak.
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İstanbul-Erivan arası uçuşlar dün başladı
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