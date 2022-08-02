İstanbul Havalimanı bir kez daha zirvede! Avrupa’ya örnek oldu

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise check-in alanları, bagaj teslim süreçleri, uçak park ve taksi imkanları ile misafirlere seyahatlerinin her aşamasında kolaylıklar sağlamasının İstanbul Havalimanı'na tercihi artırdığını söyledi. Salgın döneminde likiditeyi korumak ve ayakta kalabilmek için sektör oyuncularının mali tedbirler aldığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti: "Önde gelen tedbirlerden biri de maliyetleri azaltabilme adına personel çıkarma oldu. Havacılık sektöründe işten çıkarmalar nedeniyle istihdam edilen personel sayısı pandemi öncesine göre yüzde 21 azaldı. Hava yolları özelinde ise pandemi öncesine göre çalışan sayısında yüzde 10 küçüldüğünü belirtebiliriz. Havalimanlarında ise bu durum yüzde 5 civarında."

Bolat, sektörde yaşanan hızlı toparlanmanın birtakım sorunları da beraberinde getirdiğine vurgu yaparak, havalimanları ve hava yollarının kalifiye personel eksikliği nedeniyle hızlı artan talebe yanıt vermekte zorlanmasının operasyonel verimliliği etkilemesinin yanı sıra hava yollarının büyüme rakamlarını da baskılayacağını belirtti.