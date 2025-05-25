İstanbul müzakerelerinde anlaşmaya varılmıştı: Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı esir takası tamamlandı
Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da yaptıkları görüşmelerde "23-25 Mayıs" tarihleri arasında bin kişilik karşılıklı esir takası konusunda anlaşmıştı. Bugün her iki tarafın da 303 esiri karşılıklı serbest bırakmasıyla takas tamamlandı.
Ukrayna ve Rusya 303 esiri karşılıklı olarak serbest bıraktı. Rusya ile Ukrayna arasında "23-25 Mayıs" tarihleri arasında yapılmasına karar verilen bin kişiye bin kişilik takas tamamlandı.
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde, 23 Mayıs-25 Mayıs döneminde, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır" denildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "303 Ukraynalı eve döndü. Türkiye'de kararlaştırılan bine bin takas anlaşmasının üçüncü kısmı tamamlandı. Bu takası başarıyla gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.