‘İstanbul süreci savaşın bitmesi için kilit olabilir’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edilen Kalın, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yarmak ile de bir toplantı yaptı. Kalın, ayrıca Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftarda buluştu. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde açıklamalar yapan Kalın, "Müzakere ve diyalog yoluyla savaşın sona erdirilmesi birinci hedefimiz. Özellikle İstanbul sürecinin devam ettirilmesi, bu savaşın sonlandırılmasında kilit bir rol oynayabilir. Mariupol başta olmak üzere, sivillerin tahliyesi, insani koridorun açılması ve diğer konularla ilgili görüşmeler yaptık" dedi.